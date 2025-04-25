Bakan Kurum, İstanbul Depremi ve Kentsel Dönüşüm Hakkında Önemli Açıklamalar Yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu akşam saat 20.30'da tv100 ekranlarında yayınlanacak "Özel Röportaj" programında İstanbul'un deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.

tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve deneyimli gazeteci Kübra Par'ın sorularını yanıtlayacak olan Bakan Kurum, özellikle son günlerde gündeme gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, İstanbul'u bekleyen büyük depreme etkilerini değerlendirecek.

İstanbul Depreme Ne Kadar Hazır?

Programda şu kritik sorular masaya yatırılacak:

Son yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem beklenen büyük İstanbul depremine bizi ne kadar yaklaştırdı?

Bakan Kurum, neden 'milli güvenlik meselesi' dedi?

İstanbul, depreme ne kadar hazır?

Riskli binaların kaçı kentsel dönüşüm kapsamında?

Yapı stoku en zayıf ilçeler hangileri?

Kentsel Dönüşüm ve Milli Güvenlik Vurgusu

Bakan Murat Kurum'un özellikle kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak süreci bir milli güvenlik sorunu olarak değerlendirmesi bekleniyor. İstanbul'da sürdürülen kentsel dönüşüm projeleri, binaların depreme karşı dayanıklılığı ve geleceğe yönelik planlar kamuoyunun merakla beklediği başlıklar arasında.

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan İstanbul deprem riski, uzmanların ve kamuoyunun dikkatle izlediği bir mesele. Bakan Kurum'un açıklamaları, sürece ışık tutacak nitelikte.

"Özel Röportaj", bu akşam saat 20.30'da tv100 ekranlarında.