Bağışıklık sistemi yetmezliği hastası çocuğa polisler moral ziyareti yaptı

Adana'da bağışıklık sistemi yetmezliği hastası olarak dünyaya gelen ve kemik iliği nakli yapılan Bilal Bilen'e polisler sürpriz yaptı. Çok sevdiği polislerle oyun oynayan Bilal, ekip aracıyla da mahallede tur attı.

ADANA'da bağışıklık sistemi yetmezliği (Primer immün yetmezlik) hastası olarak dünyaya gelen ve şubat ayında ablasından kemik iliği nakli yapılan Bilal Bilen'e (4), polisler sürpriz yaptı. Çok sevdiği polislerle oyun oynayan Bilal, ekip aracıyla da mahallede tur attı. Bilal'in babası Gürgen Bilen (37), "Sokaktan geçen polisi gördüğünde pencereye çıkıp, el sallıyordu. Oğlum da polis olmak istiyor. İnşallah iyileşir ve polis olur" diye konuştu.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Gürgen ile Gülşah Bilen (36) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Bilal Bilen, bağışıklık sistemi yetmezliği hastası olarak dünyaya geldi. Özel bir hastanede tedavi gören Bilal'e 24 Şubat'ta ablası Esma Bilen'den (11) alınan kemik iliği nakledildi. Bir süre gözlem altında tutulan küçük Bilal, 13 Nisan'da taburcu edildi.

Oğlunun polisleri çok sevdiğini anlatan Gürgen Bilen, "48 gün hastanede tedavi gördü ve ilik nakli oldu. İnşallah iyileşir, umutluyuz. Sokaktan geçen polisi gördüğünde pencereye çıkıp, el sallıyordu. Televizyonda polisleri gördüğünde, 'Baba hırsızları yakaladılar' diyerek bağırıyordu. Ben de polisi arayıp, bu durumu anlattım. Onlar da sağ olsun, geldiler. Hem oğlumu hem bizi sevindirdiler. Oğlum da polis olmak istiyor. İnşallah iyileşir ve polis olur" diye konuştu.