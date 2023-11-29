Bağcılar'da Sağanak Yağış Sonrası Evleri Su Bastı
Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası bodrum katlarında bulunan evleri su bastı. Evlerde yaşayanlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
BAĞCILAR'da etkili olan sağanak yağış sonrası bodrum katlarında bulunan evleri su bastı. Evlerde yaşayanlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 593. Sokakta rögarların taşması sonucu bodrum katlardaki evleri su bastı. Evlerde yaşayanlar yağmur suyunu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.