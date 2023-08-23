Babaeski'de Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Babaeski ilçesinde bir apartmanın duvar arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin bulunduğu yerden çıkartarak doğal yaşam alanına bıraktı.
Babaeski ilçesinde iki duvar arasına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gazikemal Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinden kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeye bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri iki apartmanın duvar arasına sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.
Yavru kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Hicran Süngü - Yaşam