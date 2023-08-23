Babaeski'de Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Babaeski ilçesinde bir apartmanın duvar arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin bulunduğu yerden çıkartarak doğal yaşam alanına bıraktı.