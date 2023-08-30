Ayvalık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı halkın katılımıyla coşkuyla kutlandı. Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara, ilçe yöneticileri, askeri yetkililer, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törenler, çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, bayrak çekilmesi, konuşmalar ve müzik gösterileriyle renklendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı halkın katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Ayvalık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunumuyla başladı.

Kutlamalara; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hakan Dağ, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz, daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere bayrak çekildi.Üsteğmen Mustafa Koç günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik ve Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki folklor gösteriminin yanı sıra Ayvalık Belediyesi bando takımı da marşlarıyla törene renk kattı.

Törenler; kurumların resmi geçitiyle sona erdi. - BALIKESİR