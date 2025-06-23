Aysun Koç: Yengeç yeni ayı karma, dönüşüm ve şifa getiriyor

Aysun Koç: Yengeç yeni ayı karma, dönüşüm ve şifa getiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aysun Koç: Yengeç yeni ayı karma, dönüşüm ve şifa getiriyor
Haber Videosu

Astrolog Aysun Koç, 25 Haziran'da Yengeç burcunun 4 derecesinde gerçekleşecek olan yeni ayı yorumladı. Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Koç, bu gökyüzü olayının hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli değişimlere işaret ettiğini belirtti.

25 Haziran Salı günü saat 13:31'de Yengeç burcunun 4 derecesinde meydana gelecek olan yeni ay, hem Türkiye haritasında hem bireysel haritalarda dikkat çekici etkiler taşıyor. Astrolog Aysun Koç, yeni ayın özellikle aile, vatan, toprak ve içsel karma temalarını öne çıkaracağını vurgularken; bu dönemin "ne ektiysek onu biçeceğimiz" bir dönem olacağını ifade etti.

TOPLUMSAL GERİLİM VE DENGELEME MESAJI BİR ARADA

Aysun Koç'un analizine göre, yeni ay Yengeç haritasının 12. evinde gerçekleşiyor. Bu alanın karma, kapanmamış defterler ve gizli olaylarla ilgili olduğuna dikkat çeken Koç, dünya genelinde de tansiyonu yükseltebilecek etkilerden bahsetti. İran-İsrail gerginliğine değinen Koç, nükleer silah risklerinin tetiklenebileceği ancak ilahi koruma sembolleriyle son anda dengeleyici güçlerin devreye girebileceğini ifade etti.

ANLAŞMA KRİZLERİ VE KALICI KARARLAR OLABİLİR

Yeni ayın gökyüzündeki konumu, hem bireysel hem de uluslararası düzeyde bazı anlaşmaların bozulmasına neden olabilir. Ancak aynı zamanda uzun süredir beklemede olan kalıcı projelerin ve yapıların hayata geçmesi için de fırsatlar barındırıyor. Koç, özellikle liderlerin bu dönemde sergileyeceği sağduyunun olayların seyrini belirleyeceğini söyledi.

BURÇLARA GÖRE YENİAYIN ETKİSİ

Aysun Koç'un burçlara göre değerlendirmelerine göre;

  • Koç burçları için ailevi kararlar ve taşınma konuları,
  • Boğa burçları için yakın çevre ve iletişim,
  • İkizler için gelir ve kişisel değer,
  • Yengeç için ise yeni adımlar ve başlangıçlar ön planda olacak.
  • Ayrıca Balık ve Akrep burçları bu yeni ayın en şanslıları olarak öne çıkarken, Yengeç, Oğlak, Koç ve Terazi burçları da güçlü dönüşümler yaşayacak.
Haberler.com / Musa Kara - Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
İsrail'in en büyük saldırısı! Tahran yangın yerine döndü

Savaştaki en şiddetli saldırı! Başkent yangın yerine döndü
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: En az 3 ölü

Can pazarı! Restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı
Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun

Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.