Aysun Koç: Yengeç yeni ayı karma, dönüşüm ve şifa getiriyor

25 Haziran Salı günü saat 13:31'de Yengeç burcunun 4 derecesinde meydana gelecek olan yeni ay, hem Türkiye haritasında hem bireysel haritalarda dikkat çekici etkiler taşıyor. Astrolog Aysun Koç, yeni ayın özellikle aile, vatan, toprak ve içsel karma temalarını öne çıkaracağını vurgularken; bu dönemin "ne ektiysek onu biçeceğimiz" bir dönem olacağını ifade etti.

TOPLUMSAL GERİLİM VE DENGELEME MESAJI BİR ARADA

Aysun Koç'un analizine göre, yeni ay Yengeç haritasının 12. evinde gerçekleşiyor. Bu alanın karma, kapanmamış defterler ve gizli olaylarla ilgili olduğuna dikkat çeken Koç, dünya genelinde de tansiyonu yükseltebilecek etkilerden bahsetti. İran-İsrail gerginliğine değinen Koç, nükleer silah risklerinin tetiklenebileceği ancak ilahi koruma sembolleriyle son anda dengeleyici güçlerin devreye girebileceğini ifade etti.

ANLAŞMA KRİZLERİ VE KALICI KARARLAR OLABİLİR

Yeni ayın gökyüzündeki konumu, hem bireysel hem de uluslararası düzeyde bazı anlaşmaların bozulmasına neden olabilir. Ancak aynı zamanda uzun süredir beklemede olan kalıcı projelerin ve yapıların hayata geçmesi için de fırsatlar barındırıyor. Koç, özellikle liderlerin bu dönemde sergileyeceği sağduyunun olayların seyrini belirleyeceğini söyledi.

BURÇLARA GÖRE YENİAYIN ETKİSİ

Aysun Koç'un burçlara göre değerlendirmelerine göre;