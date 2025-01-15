Ayşe Barım'ın haberlere erişim engeli talebi reddedildi

Günlerdir tekelleşme, vergi kaçırma gibi iddialar nedeniyle soruşturma altında olan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen menajer Ayşe Barım, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirmesi talebinde bulundu. Sulh Ceza Hakimliği, Barım'ın isteğine olumsuz yanıt verdi.

Rekabet Kurulu, aylar önce menajerlik şirketlerine soruşturma başlattı. Bu soruşturma neticesinde basına yansıyan haberlerde, ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Barım'ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu, kendi şirketinden olmayan isimlerin önünü kestiği ve hesabında ciddi para akışı bulunduğu iddia edilince gündem bir anda bu konuyla çalkalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Öte yandan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesinin olması gerekçesiyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

ERİŞİM ENGELİ TALEBİ KARŞILIKSIZ KALDI

Sabah'ın haberine göre; Konuya ilişkin açıklama yaparak iddiaları yalanlayan Ayşe Barım ise hakkında çıkan haberlerle ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak erişim engeli talebinde bulundu. Hakimlik talebi reddetti.

SERENAY SARIKAYA İFADE VERECEK

Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya, reklam aşkı iddialarıyla gündeme gelmesi nedeniyle Mert Demir ile birlikte bugün saat 11:00'de tanık sıfatıyla savcılığa ifade verecek.