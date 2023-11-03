Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Akgül yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Akgül (31) idaresindeki 01 CHL 97 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Mergen Çayı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 42 K 0026 plakalı tır ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Akgül, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Akgül'ün cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.