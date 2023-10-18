Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonet devrildi, bir kişi yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
İ.K'nin (35) kullandığı 09 AKJ 953 plakalı kamyonet, Beydağ-Ödemiş Yolu'nun Arslanlı Mahallesi kesiminde devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam