Aydın'da Zeytin ve İncir Bahçesi Yandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde bulunan 1 dönümlük bahçede çıkan yangında zeytin ve incir ağaçları zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu 1 dönümlük bahçe yandı.

Alınan bilgiye göre Değirmen Mevkisi'nde sulama kanalı kenarındaki bahçede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, bahçedeki zeytin ve incir ağaçları zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.