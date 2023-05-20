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Aydın'da Pazar Tezgahları Kırmızıya Boyandı

Aydın'da Pazar Tezgahları Kırmızıya Boyandı

Yaşam Haberleri

Aydın'da havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyveleri tezgahları süslemeye başlarken, hasadı yapılan mevsimin ilk kirazları da tezgahtaki yerini aldı. Kirazların kilosu ise 30 ile 60 TL arasında değişiyor.

Aydın'da havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyveleri tezgahları süslemeye başlarken, hasadı yapılan mevsimin ilk kirazları da tezgahtaki yerini aldı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber birçok yaz meyvesi tezgahlarda yerini almaya başladı. Yaz mevsiminin müjdecisi olan kirazlar ise Aydın'da pazar tezgahlarını kırmızıya boyadı. Lezzetinin yanı sıra faydalarıyla da tercih edilen kirazların kilosu ise 30 ile 60 TL arasında değişiyor. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan kirazlara alıcılarını beklerken, sezonun ilk kirazları vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Vatandaşların yaz meyvelerine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden pazarcı esnafı Yusuf Koca; "Yaz aylarının önemli meyvelerinden olan kirazlar tezgahlarımızda yerini aldı. Vatandaşlarımız da kirazı özlemiş. Yoğun ilgi var. Kiraz mevsiminin gelmesiyle fiyatları 30 ile 60 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar yaz meyvelerine ilgi gösteriyor, bunlar vazgeçilmez" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Aydın Yaşam Haberler

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