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Aydın'da Otel Çatısında İş Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da bir otelin çatısında boya yapan bir işçi, üzerine bastığı demir kapağın açılması sonucu düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.