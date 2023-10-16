Aydın'da Otel Çatısında İş Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'da bir otelin çatısında boya yapan bir işçi, üzerine bastığı demir kapağın açılması sonucu düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AYDIN'da 5 katlı otelin çatısında boya yapan Kemal Katırcılar (64), üzerine bastığı demir kapağın açılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde Otogar yakınlarındaki bir otelde meydana geldi. 5 katlı otelin çatısındaki demir korkulukları boyayan Kemal Katırcılar, üzerine bastığı kapağın açılması sonucu zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Katırcılar, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam