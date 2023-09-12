Ayağı banka sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki PTT şubesinde ayağını demir banka sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ayağı banka sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesindeki PTT şubesinde ayağını demir banka sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akhisar ilçesinde annesiyle PTT şubesine giden çocuk, oynadığı sırada sağ ayağını demir banktaki aralığa sıkıştırdı. İhbar üzerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, demirlerin arasını genişleterek çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam