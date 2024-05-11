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Avukat İbrahim Güllü: Restoran ve kafelerde ödenen servis ücreti yasal değil

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Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, restoran ve kafelerde ödenen servis ücretinin yasal olmadığını belirtti. Tüketiciden alınan küver ücreti ve servis ücretinin kanuni bir dayanağı olmadığını ifade eden Güllü, Tüketici Kanunu'nun 6. maddesine göre bir mal ve hizmetin alımı, başka bir hizmetin alımına bağlı tutulamayacağını vurguladı. Bu tür ücretlerin Tüketici Hakem Heyeti'nden talep edilebileceğini de ekledi.

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu. Güllü, restoran ve kafelerde ödenen servis ücretinin yasal olmadığını ve ödenen ücretin Tüketici Hakem Heyeti'nden nasıl talep edilebileceğini anlattı.

"KÜVER ÜCRETİ DE SERVİS ÜCRETİ DE TAMAMEN HUKUKSUZDUR"

Güllü, şu ifadeleri kullandı;

"Her iki ücret kalemi de tamamen hukuksuzdur. Tüketiciden küver ücreti ve servis ücreti bir kanuni dayanağı yok. Tüketici Kanunumuza baktığımızda 6. maddede 'Bir mal ve hizmetin alımı, başka bir hizmetin alımına bağlı tutulamaz' diyor. Dolayısıyla tüketiciye böyle bir ücretlendirme yapılamaz."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Yaşam

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