Haberler

Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş?

Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir avcı, köpeğiyle çıktığı avda devasa büyüklükte bir tavşan avladı. Yaban keçisini andıran tavşan görenleri şaşkına çevirirken, sosyal medyada "Bu nasıl beslenmiş?" yorumları yapıldı.

Köpeğiyle ava çıkan bir avcı, devasa büyüklükte bir tavşan avladı. Yaban keçisini andıran büyüklüğüyle dikkat çeken tavşan, sosyal medyada gündem oldu.

"BU NASIL BESLENMİŞ?"

Dev tavşanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara, "Bu nerede, nasıl beslenmiş?" yorumları yapıldı.

İşte o avcı ve avladığı tavşan;

Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş?

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon! Başkan gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hayatını kaybetti
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna

Sır perdesi kalkıyor! Kaçakçılık imparatorluğundan medya patronluğuna
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Bulgaristan' da gordum iki tane bunun gibi tavsan. Ilk basta kanguru yavrusu sandim, sonra tavsan oldugunu anladim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvenlik görevlileri konseri çatıdan izleyen genci aşağı attı

Konseri kaçak izleyen genci çatıdan attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.