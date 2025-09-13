Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş?

Köpeğiyle ava çıkan bir avcı, devasa büyüklükte bir tavşan avladı. Yaban keçisini andıran büyüklüğüyle dikkat çeken tavşan, sosyal medyada gündem oldu.

"BU NASIL BESLENMİŞ?"

Dev tavşanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara, "Bu nerede, nasıl beslenmiş?" yorumları yapıldı.

İşte o avcı ve avladığı tavşan;