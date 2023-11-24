Avcılar'da 79 yaşındaki adam çatıda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde çatı tamir ustası olan 79 yaşındaki Hacı Bayram Kaymak, çalışırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da 79 yaşındaki adam çatıda çalıştığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çatı tamir ustası Hacı Bayram Kaymak (79) 2 gündür Çevre Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında tadilat yapıyordu. Yaklaşık 2 saattir Kaymak'ın hareketsiz yattığını gören karşı binada oturan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kaymak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili polis ekipleri incelemelerini yaparken Kaymak'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı adamın cenazesi itfaiye merdiveni ile çatıdan indirilerek Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karşı çatıda adamın cansız yattığını gören bir vatandaş, " Dün çalışıyordu ama eşim de gördü hatta. 'O yaşta çatıya çıkmaması lazım düşebilir' dedi. Öyle konuştuk kendi aramızda" dedi. - İSTANBUL