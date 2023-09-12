Avcılar Belediyesi'nden 350 çocuğa ücretsiz sünnet organizasyonu

Avcılar Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel sünnet organizasyonunda bu yıl yaklaşık 350 çocuk sünnet oldu. Sünnet işlemleri sonrası düzenlenen şölene katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, çocuklarla birlikte eğlendi, şarkılar söyledi.

Avcılar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet organizasyonunda bu yıl yaklaşık 350 çocuk sünnet oldu. Sünnet işlemleri sonrası düzenlenen şölene katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, çocuklarla birlikte eğlendi, şarkılar söyledi.

Sünnet çağına gelen 6- 11 yaş aralığındaki çocuklar için Avcılar Belediyesi tarafından toplu sünnet organizasyonu düzenlendi. Anlaşmalı hastanelerde tek kişilik odalarda modern cerrahi yöntemler kullanılarak 350'ye yakın çocuğun sünnet işlemleri gerçekleştirildi.

Sünnet olacak çocuklar Avcılar Belediyesi'nin servisiyle evlerinden alınarak sünnet olacakları hastanelere götürüldü. Sünnet işlemleri tamamlandıktan sonra çocuklar yine belediyenin özel araçlarıyla aileleriyle birlikte evlerine bırakıldı.

Sünnet işlemleri tamamlandıktan sonra Paşaeli Kent Parkı'nda çocuklar ve aileleri için Sünnet Şöleni düzenlendi. Birbirinden özel etkinliklerin yer aldığı Sünnet Şöleni'ne katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli çocuklarla birlikte eğlendi, şarkılar söyledi. Şölende palyaço gösterisi çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Şölende çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu, günün sonunda çocuklara okul çantası hediye edildi.

"ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞINA VE MUTLULUĞUNA ÖNEM VERİYORUZ"

Çocukların ve ailelerinin heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Hançerli, "Ücretsiz sünnet etkinliğimiz kapsamında özel hastanelerde ve tek kişilik özel odalarda yüzlerce çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde sünnet ettirdik. Bugün de Sünnet Şenliğimizde bir araya geldik. Çocuklarımızın sağlığına ve mutluluğuna önem veriyoruz. Avcılarımızda çocuklar mutlu, aileler mutlu" dedi.