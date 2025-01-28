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ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Bugün (28 Ocak) Müge Anlı'da neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Bugün (28 Ocak) Müge Anlı'da neler oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 28 Ocak ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2025! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, bugün (28 Ocak) Müge Anlı'da neler oldu? sorusu araştırılıyor. 28 Ocak Salı Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Mama alma bahanesi ile giden eşi dönmedi, ağlattı. ''Eski eşi ile göbek attı, güldü, eğlendi''

Afet Karaçöy, mama almaya gidiyorum diyerek evden çıkan ve kayıplara karışan kocası Samet'i aramak için Kırklareli'nden stüdyoya geldi. Afet Hanım yayın öncesi verdiği röportaj sırasında kocasının dört çocuğunun annesi olan eski karısına döndüğünü öğrendi.

Sevinç Metfezel'i 8 milyon TL'den eden aşk...

Sevinç Metfezel 2021 yılında tatilde tanıştığı sevgilisinin adını Leon olarak tanıttığını sonradan adının Yasin olduğunu öğrendiğini anlattı. Almanya'daki evini sattığını, Yasin'e verdiğini, dolandırıldığını anladığını söyledi. Parasını geri almak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

27 yaşındaki Ali Yanıç öldürüldü mü?

27 Yaşındaki Ali Yanıç 15 Ağustos Perşembe günü Gaziantep Şehitkamil'deki evinden arkadaşının evine kalmaya gideceğini söyleyerek ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ali Yanıç'ı öldürmekle suçlanan Ali Duran, "ben Avrupa vatandaşıyım. Onu öldürmüş olsam kaçardım. Bu programa gelmezdim" dedi.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Yaşam
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