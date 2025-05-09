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Astrolog Aysun Koç: Akrep dolunayı skandalları ve sarsıcı olayları tetikleyebilir

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Astrolog Aysun Koç, 12 Mayıs'ta Akrep burcunun 22 derecesinde gerçekleşecek dolunayı Haberler.com izleyicileri için yorumladı. Koç, dolunayın Unukalhai sabit yıldızıyla kavuşumda olacağına dikkat çekerek, cinsel suçlar, kazalar, depremler ve skandal niteliğinde gelişmelerin gündeme gelebileceğini söyledi.

Haberler.com ekranlarında açıklamalarda bulunan Astrolog Aysun Koç, 12 Mayıs 2025 günü saat 19:55'te Akrep burcunun 22 derecesinde gerçekleşecek dolunayın astrolojik etkilerini değerlendirdi. Koç, dolunayın problemli sabit yıldızlardan biri olan Unukalhai ile kavuşumda olacağına dikkat çekerek, sert etkilerin ortaya çıkabileceğini belirtti.

"UNUKALHAI SABİT YILDIZI KRİZLERE İŞARET EDER"

Koç, dolunayın gerçekleştiği derecenin Unukalhai isimli sabit yıldızla örtüştüğünü belirterek, bu yıldızın astrolojide zorlu temaları tetiklediğini söyledi. "Bu sabit yıldız biraz sorunlu; cinsel taciz, sapkınlıklar, kazalar, depremler, kimyasal yolla bulaşan hastalıklar gibi etkilerle ilişkilidir" diyen Koç, dolunayın bu olayları açığa çıkarabileceği uyarısında bulundu.

"DOLUNAY, OLAYLARI ORTAYA ÇIKARMA ZAMANI"

Dolunayların genelde bir sürecin görünür hale geldiği zamanlar olduğunu belirten Aysun Koç, bu dolunayda da skandal niteliğinde haberlerin gündeme gelebileceğini vurguladı. "Dolunay etkisi, olayların ortaya çıkmasına vesile olur. Bu tarz olayların açığa çıkmasını bekleyebiliriz" diyen Koç, toplumsal düzeyde sarsıcı gelişmelere hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

Astrolog Aysun Koç: Akrep dolunayı skandalları ve sarsıcı olayları tetikleyebilir
Haberler.com / Şevval Çelik - Yaşam
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