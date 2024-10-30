Astrolog Aysun Koç, Akrep burcundaki Yeni Ay'ın Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi

Haberler.com stüdyosunda 1 Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşecek Yeniay'ı değerlendiren astrolog Aysun Koç, bu Yeniay'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin güneşine yakın bir etkide olduğunu ve ülke bütünlüğü açısından kritik bir dönemi başlatabileceğini belirtti. Koç, kavuşum etkilerinin ana vatanın birlik ve bütünlüğünün önemine vurgu yaptığını söyledi.

"AKREP BURCUNDAKİ YENİAY, KRİZLERLE ÇÖZÜM GETİREBİLİR"

Akrep burcunun krizler ve dönüşüm temalı bir burç olduğunu ifade eden Koç, "Yeniay Akrep burcunda 8. evde gerçekleşeceği için bazı olayların kriz çıkararak çözülmesine yol açacak. Bir şeyin ortaya çıkması, krizle patlak verip ardından çözümlenmesi gibi dolunay etkisi yaratacak bir Yeniay var," açıklamasında bulundu. Özellikle cinsellik ve gizli olaylarla ilgili krizlerin tetiklenebileceğini belirtti.

"MARS VE PLÜTON KARŞIT AÇIDA, RİSKLER YÜKSEK"

Mars ve Plüton'un 29 derece karşıt pozisyonda olması nedeniyle risklerin artabileceğini dile getiren Aysun Koç, "Bu yeniay da Koç dolunayında yaşanan terör olayları gibi, birtakım patlama ve krizlerin çıkma riskini taşıyor," ifadelerini kullandı.