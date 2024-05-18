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Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı

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Şanlıurfa'da İzol aşireti mensubu Mehmet Aydınlık ile bankacı Ayşegül Altuner hayatlarını birleştirdi. 6 kilo ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık ve kolye gibi takıların takıldığı düğünde gelin hareket etmekte zorlandı.

Şanlıurfa'da aşiret düğününde geline 6 kilo altın takılırken, halay çekenlerin üzerine dolar ve TL saçıldı. Takılan altınlardan dolayı gelinin zaman zaman hareket etmekte zorlandığı gözlendi.

Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı

DESTE DESTE PARALAR HAVADA UÇUŞTU

İzol aşireti mensubu iş insanı Mehmet Aydınlık ile bankacı Ayşegül Altuner hayatlarını birleştirdi. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen düğüne, bölgedeki aşiret reisleri ile yüzlerce kişi katıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin nikahlarını kıymasının ardından dans eden çiftin ve halay çekenlerin üzerine davetliler, 1 dolar ile Türk lirası banknotları saçtı. Deste deste dolarların ve Türk lirasının havada uçuştuğu düğünde, orkestranın görevlendirdiği 10 kişi ise yere atılan paraları toplayarak çantalara koydu.

Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı

6 KİLO AĞIRLIĞIND ALTIN TAKILDI

Yöresel yemek ikramı yapılan düğünde, özel kutu ve tepsilerde getirilen 6 kilo ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık ve kolye gibi takılar geline takıldı. Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen geline yakınları yardımcı olurken, altın takmayan davetliler ise salondaki sandığa para ve altın koyarak isimlerini yazdıkları zarfları attı. Gece sonunda açılan sandıktaki zarflar, iki valize dolduruldu.

Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı

"HAVAYA ATEŞ AÇMAYIN" UYARISI

Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde çiftin yakınları, davetlileri havaya ateş açmamaları konusunda sık sık uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Mehmet Aydınlık Şanlıurfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Kasım Ekşi:

Lütfen kaçak elektrik kullanmayalım. Helal etmiyoruz.

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Nuri Aga:

Lütfen mi. Anlarlar mı sence kaçak kullananlar.

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Nuri Aga:

Elektrik, su bedava. Açız Dövlet bize pahmiyır. Ama düğüne gelince kilo kilo altın.

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ALİ ÖZDEMİR:

''Hathor'' olmuş mübarek, Ülke ekonomisi bu halde iken, böyle bir durumun görsel şöleni, manidar olmuş..

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İlyas Özel:

derde bak ??

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1
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Ahmet AKGÜL:

tamamen gösteriş, çoğu kiralık altınmış.

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