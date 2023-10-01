Artvin'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Bahçeli köyü Bavut mezrasında bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, vatandaşlar ve ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde, bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını, vatandaşlar ve ekipler tarafından kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Bahçeli köyü Bavut mezrasında yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı. Mezrada bulunan vatandaşlar tarafından fark edilen yangına ekipler ve vatandaşlar müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.