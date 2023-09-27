Artvin'de sis bulutu şelalesi böyle görüntülendi
Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan Nopapen yaylasında görülen sis bulutları, adeta şelaleyi andırıyor. Doğa fotoğrafçısı Emre Öztürk tarafından drone ile kaydedilen bu eşsiz görüntüler, göz kamaştırıcı bir görsel şölen sunuyor.
Artvin'de sis bulutu şelalesi böyle görüntülendi
ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesi 2 bin 200 rakımlı Nopapen yaylası kaplayan sis bulutu tabakası eşsiz görüntüler ortaya sundu. Bulutların adete şelaleyi andırıyor olması havadan görüntülendi.
Artvin'in Arhavi İlçesinde, 2 bin 200 rakımlı Nopapen yaylasında bahar aylarında görülen bulut geçişleri, rüzgarların poyraz yönüne dönmesiyle birlikte tekrar başladı.
Eşsiz bir görsel şölen sunan bulut şelaleleri ve geçişleri, doğa fotoğrafçısı Emre Öztürk tarafından drone ile kayıt altına alındı.