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Artvin'de sis bulutu şelalesi böyle görüntülendi

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan Nopapen yaylasında görülen sis bulutları, adeta şelaleyi andırıyor. Doğa fotoğrafçısı Emre Öztürk tarafından drone ile kaydedilen bu eşsiz görüntüler, göz kamaştırıcı bir görsel şölen sunuyor.