Artvin'de şarampole yuvarlanan cipte 1 kişi hayatını kaybetti

Artvin'in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarından kaçmak için sürücüsünün ani manevra yaptığı cip, şarampole yuvarlandı. Kazada, Mehmet Düzgün (90) hayatını kaybetti, sürücü Atanur Bilgin yaralandı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarından kaçmak için sürücüsünün ani manevra yaptığı cip, şarampole yuvarlandı. Kazada, Mehmet Düzgün (90) hayatını kaybetti, sürücü Atanur Bilgin yaralandı.

Kaza, dün ilçeye bağlı Çağlayan köyü Abramiyat Mahallesi'nde meydana geldi. Heyelan sırasında yamaçtan kopan kaya parçalarından kaçmak isterken ani manevra yapan Atanur Bilgin'in kullandığı 61 ACA 053 plakalı cip, virajlı yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten takla atan aracı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçtan çıkarılan Bilgin ile yanındaki Mehmet Düzgün, ambulanslarla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Düzgün, kurtarılamadı. Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.