Artvin'in Arhavi ilçesinde gece etkili olan şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu. Taşan dereler cadde ve sokakları göle çevirdi. İş yerleri zarar gördü, su kesintisi yaşandı.

Artvin'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde gece etkili olan şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu. Taşan dereler cadde ve sokakları göle çevirdi.

Artvin'de gece etkili olan yağmur Arhavi ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Taşan dereler nedeniyle Musazade ve Boğaziçi mahallesinin bazı bölgelerini sular altında kaldı.

Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, araçlar ilerlemekte zorlandı.

Zemin katta bulunan bazı iş yerleri yağmur suları nedeniyle zarar gördü. Ekiplerin gece boyunca çalışmalarını sürdürürken içme suyunda meydana gelen arıza nedeniyle ilçeye bir süre su verilemedi.