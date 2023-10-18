Arnavutköy'de kamyon minibüse ve İETT otobüsüne çarptı: 4 yaralı

ARNAVUTKÖY Hadımköy yolu üzerinde şoförünün hakimiyetini kaybettiği çimento taşıyan kamyon, önce minibüse ardından da durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı. Kazada otobüsün arka tarafında bulunan 3 yolcu ile kamyonun şoförü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ARNAVUTKÖY Hadımköy yolu üzerinde iddiaya göre şoförünün hakimiyetini kaybettiği çimento taşıyan kamyon, önce minibüse ardından da durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı. Kazada otobüsün arka tarafında bulunan 3 yolcu ile kamyonun şoförü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde dün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen 73 FE 671 plakalı çimento taşıyan kamyonun şoförü hakimiyetini kaybederek minibüse, ardından da durağa yolcu almak için yanaşan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otobüsün arka bölümünde bulunan 3 yolcu ve kamyonun şoförü yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi hafif yaralanan kamyon şoförünü sıkıştığı yerden çıkardı. Otobüste yaralananlar hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı hafif yaralanan şoför ise hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kazayı gören esnaf Çağrı Peltek, "Araç, hızla geliyordu, freni boşaldı ya da hızını alamadı. Bir araç sürücüsü kavşakta ilerlemek için hareket etti. Hızla gelen ağır tonajlı araç direkt ona çarpıp onu döndürüyor sonra İETT otobüsünün arkasından vuruyor. Hızını alamayıp direkt duraktan içeri giriyor. Otobüsün arka camları patladığı için arkadaki yolcular yaralandı" dedi.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.