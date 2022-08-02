Arkasından yaklaştığı koçu, ölüm vuruşuyla yere serdi

Sosyal medyada hayli ilginç bir video paylaşıldı. Videonun kahramanları arasında iki koç ve bir keçi yer aldı. Koç, arkasından yaklaştığı merinos koçunu tek hamleyle yere serdi. Koç aldığı darbe nedeniyle yuvarlandı. Kendisine geri gelmesi de çok zor oldu.

KEÇİ ARAYA GİRDİ

Bu sırada koçun aldığı darbeyi gören keçi de koça karşı hamle yaptı. Saldırıyı yapan koç ise geri çekilmek zorunda kaldı. Sosyal medya kullanıcıları, video hakkında "Bu sıradan bir olay değil, ihanet var" gibi esprili yorumlarda bulundu.