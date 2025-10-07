Haberler

Arkadaşının ısrarıyla canlı balık yutan adamın zor anları

Arkadaşının ısrarıyla canlı balık yutan adamın zor anları
Güncelleme:
Arkadaşının ısrarıyla canlı balık yutan adamın zor anları
Arkadaşının ısrarıyla canlı balık yutan bir adamın zor anları, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Görüntüler büyük ilgi çekerken kullanıcılar, "Organik kolonoskopi", "Yakında midede üremeye başlar" gibi esprili yorumlarla olaya tepki gösterdi.

Arkadaşının ısrarı üzerine canlı balık yutan bir adamın yaşadığı zor anlar, sosyal medyada gündem oldu. O anlara ait görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi ve kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

ARKADAŞI TEŞVİK ETTİ

Görüntülerde, arkadaşının yoğun teşvikiyle eline aldığı canlı balığı yutan adamın, nefes almakta zorlandığı ve paniğe kapıldığı anlar yer aldı. Kısa sürede viral olan video, sosyal medyada hem tepki hem de mizahi yorumlara neden oldu.

"ORGANİK KOLONOSKOPİ"

Kullanıcılar videonun altına "Adam, hayatı boyunca canlı balık yutmuş gibi, bir de taktik veriyor", "Organik kolonoskopi", "Yakında midede üremeye başlar", "İçinde kelebekler uçuşuyordur" gibi esprili yorumlar yaptı.

Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

mallık ta sınır tanımıyoruz

