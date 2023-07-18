Arguvan'da Lavanta Bahçesi Mor Renge Büründü

Malatya'nın Arguvan ilçesinde hasat zamanı yaklaşan Lavanta Bahçesi, etkileyici kokusu ve büyüleyen görüntüsü ile misafirlerini bekliyor. Lavanta bahçesindeki mor renkli lavantaların güzelliği ve hoş kokusuyla ziyaretçiler bolca fotoğraf çekimi yapıyor.

Arguvan mor renge büründü

MALATYA - Malatya'nın Arguvan ilçesinde hasat zamanı yaklaşan Lavanta Bahçesi, etkileyici kokusu ve büyüleyen görüntüsü ile misafirlerini bekliyor.

Türkü diyarı olarak bilinen Malatya'nın Arguvan ilçesinde 42 dönümlük arazide oluşturulan lavanta bahçesinde hasat zamanı yaklaşıyor. Hasat öncesi, mor rengiyle görsel bir şölenin yaşandığını lavanta bahçesini ziyaret eden vatandaşlar burada doyasıya fotoğraf çektiriyor.

Lavantaların eşsiz güzelliği ve hoş kokusu eşliğinde bolca fotoğraf çekimi yapan Arguvanlılar, bu güzel anın bolca tadını da çıkarıyor. Vatandaşların ziyaretine açılan lavanta bahçesiyle ilgili konuşan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, "İlk fideyi dikip, su verdiğimizde çalışma arkadaşlarımız bu lavantalar susuz büyüyecek mi diye sormuşlardı? Bugün tekrardan görüyoruz ki lavanta bahçemiz görsel olarak harika bir durumda. Yeni evlenen çiftlerimiz, nişanlanan gençlerimiz ve sünnet olan çocuklarımız dış mekan çekimleri için burayı tercih ediyorlar. Onlarda burada keyifli vakit geçirip, güzel fotoğraflar çektiriyorlar. Lavantalarımız yerini çok sevdiler ve her yıl daha çok gelişiyorlar, görsel anlamda da daha güzelleşiyorlar." dedi.