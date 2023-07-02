Ardahan'da vatandaşlar, yağmurun ardından havanın açılmasıyla birlikte kırsal alanlarda aileleriyle birlikte mantar topladı. Kırsal alanlarda ve Sahara Dağı'nda mantar toplayan bazı vatandaşlar, topladıkları mantarları aileleri ile birlikte tüketiyor. Mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, zehirli ve zehirsiz mantarı bilmeyenlerin katiyen toplamaya çıkmamaları uyarısında bulundu.

Ardahan'da yağışların ardından "mantar" bereketi yaşandı

ARDAHAN - Ardahan'da vatandaşlar, yağmurun ardından havanın açılmasıyla birlikte kırsal alanlarda aileleriyle birlikte mantar topladı.

Kırsal alanlarda ve Sahara Dağı'nda mantar toplayan bazı vatandaşlar, topladıkları mantarları aileleri ile birlikte tüketiyor. Bu günlerde mantar toplamak için kırsal alanlara giden vatandaşlar, kovalarını ya da poşetlerini kısa sürede doldurarak geri dönüyor. Mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, zehirli ve zehirsiz mantarı bilmeyenlerin katiyen toplamaya çıkmamaları uyarısında bulundu.

Muhammet Kılıç, bayram tatili için geldiği köyünde aile ziyaretleri ve bayramlaşmanın ardından çocukları, kardeşi ve yeğenleri ile birlikte mantar toplamaya çıktı. Kılıç, yağışların ardından çıkan güneşli havayla birlikte mantar bereketi yaşadıklarını söyleyerek, "Uzun bir sürenin ardından ailemizle birlikte bayramı geçirelim dedik ve memleketimize ailecek geldik. Bayram ziyaretleri ile birlikte eş, dost ziyaretlerini gerçekleştirdik. Ziyaretlerin ardından mantar toplamaya çıktık. Şu anda verimli geçti. Şimdi de topladığımız mantarların tadına bakmaya gidiyoruz" dedi.