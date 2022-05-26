Acı reçete açıklandı! Önümüzdeki 20 yılda 60'tan fazla canlı türü yok olacak - Haberler

Australian Associated Press'te yer alan habere göre, Avustralyalı bir koruma biyoloğu ve çalışmanın ortak yazarı olan Stephen Garnett tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki 20 yıl içinde yok olması beklenen canlı türleri açıklandı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Garnett, "Kimliklerini, nerede olduklarını, onları neyin tehdit ettiğini biliyoruz ve onları nasıl kurtaracağımız konusunda sağlam fikirlerimiz var. Sadece sorumluluk gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA ÇAPINDA SÜRÜNGEN TÜRLERİNİN YÜZDE 21'İ YOK OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Stephen Garnett değerlendirmesinin devamında, bir çözüm bulunamazsa listelenen türlerin yok olacağının altını çizerek"Bir şey bulamazsak, yardım edemeyeceğiz. Ama pes etmeden önce yok olduklarından gerçekten emin olmamız gerekiyor" dedi. Pazartesi günü, CDU, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği ve Uluslararası Koruma Derneği tarafından yapılan ayrı bir araştırmada ise dünya çapında sürüngen türlerinin yüzde 21'inin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

KURTARILMASI EN ZOR OLAN CANLILAR LİSTELENDİ

Araştırmacılar, son zamanlarda görülmeyen beş sürüngen, dört kuş, dört kurbağa, iki memeli ve bir balığın kurtarılması en zor canlılar arasında olduğu aktardı.

Xinhua / Yaşam