Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı. Karlı yolda ilerleyen bir sürücü, aracının karda ne kadar sağlam ve dengeli olduğunu anlatırken birkaç saniye sonra büyük bir hüsran yaşadı.

ÖVDÜĞÜ ARAÇ YOLDAN ÇIKIP SAVRULDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücünün "Bu arabayla benim gidemeyeceğim yer yoktur" şeklinde övgüler dizdiği duyuluyor. Ancak tam o sırada, araç kayarak yoldan çıkıp savruldu.

"EVRENDEN HIZLI CEVAP GELMİŞ"

Kazadan sürücünün yara almadan kurtulduğu belirtilirken, görüntüler kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, "Evrenden hızlı cevap gelmiş", "Araba değil, fizik kuralları kazandı" gibi esprili yorumlar yaptı.

LASTİK KULLANIMININ ÖNEMİ

Bu olay, kış aylarında araç kullanırken dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, karlı ve buzlu yollarda hızın düşürülmesi ve uygun lastik kullanımı konusunda sürücüleri uyarıyor.