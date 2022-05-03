Arabanın içinde yer alan tutamakların doğru kullanımını gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi

Bir kadın, arabadaki tutamakların 'doğru' kullanımını keşfettiğinde şaşkına döndü. TikTok'ta 250 binden fazla takipçisi olan Jess'in arabayla ilgili paylaştığı bu video sosyal medyada viral oldu.

KOŞARAK KENDİ ARABASINDA DA DENEDİ

Video, bir kişinin bir arabanın tutamağını aşağı çekmesiyle başlıyor ve tutamağın içindeki küçük bir mandalı aşağı çevirmesiyle devam ediyor. Bu mandal, tutma kolunu yerinde tutuyor ve tutamağa bir şeyler asmayı kolaylaştırıyor. Videoyu izleyen fenomen Jess, arabasında çalışıp çalışmadığını görmek için arabasına koşuyor ve aynı taktiğin arabasında da yaradığını görünce şaşkına dönüyor.

BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ GELDİ

Video yayınlandığından bu yana Jess, hayrete düşen insanlardan 107.000'den fazla beğeni ve 1.800'den fazla yorum aldı.

Ayrıca kullanıcılar bunun her araba için geçerli olmayabileceğini ancak denemekte yarar olacağını söyledi.