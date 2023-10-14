Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar'ın babası İbrahim Bahar son yolculuğuna uğurlandı

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar'ın babası İbrabim Bahar, son yolculuğuna uğurlandı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar'ın babası İbrahim Bahar (78), önceki gün rahatsızlanınca Kepez ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü. İbrahim Bahar'a, aort yırtılması teşhisi konuldu. Bahar, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İbrahim Bahar'ın cenazesi, tören için Muratpaşa Camii'ne getirildi. Cenazeye Ali Bahar, kardeşi Berkay Bahar, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, AK Parti ve CHP Antalya milletvekilleri, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, belediye başkanları, STK başkanları ve çok sayıda iş insanı katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik istendi. İbrahim Bahar'ın cenazesi, camideki törenin ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam