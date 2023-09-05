Antalya'da Yalnız Yaşayan Adam Evde Ölü Bulundu

ANTALYA'da yalnız yaşayan Mehmet Erol Özyuva (75), oturduğu evin yatak odasında ölü bulundu.

Antalya'nın Yeşilbahçe mahallesinde yalnız yaşayan Mehmet Erol Özyuva'nın oturduğu daireden ses gelmediğini fark eden sitenin kapıcısı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmasının ardından eve giren sağlık ekibi, Mehmet Erol Özyuva'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özyuva'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin, olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Özyuva'nın ölüm nedeni otopside belirlenecek.