Antalya'da Waterhill Park'ta Yunus ve Fok Ölümleri

Antalya'da uzun yıllardır yunus ve fok gösterilerinin yapıldığı Waterhill Park'ta, son iki haftada bir yunus ve bir fok öldü. Yunusun ölümü yaşlılığa, fokun ölümü ise enfeksiyonel hastalığa bağlandı.

ANTALYA'da uzun yıllardır yunus ve fok gösterilerinin yapıldığı Waterhill Park'ta, iki haftada bir yunus, bir de fok öldü. Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerince yunusun ölümünün 37 yaşında ve yaşlılığa bağlılıktan olduğu, 2 yaşındaki fokta ise enfeksiyonel hastalık şüphesi bulunduğu bildirildi. Fokla ilgili incelemelerin devam ettiği kaydedildi

Antalya kent merkezinde uzun yıllardır yunus ve fok gibi deniz canlıları kullanılarak, turistik amaçlı gösterilerin düzenlendiği Aqualand Dolphinland olarak da bilinen Waterhill Park'ta, son iki haftada iki deniz canlısı yaşamını yitirdi. Muratpaşa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü'ne, 29 Ağustos'ta afalina şişe burunlu yunus ölümü bildirildi. Nekropsi (hayvan otopsisi) yapılmadığı belirtilen yunusun çok zayıf olduğu belirtilirken, ölüsü ise Muratpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hayvanat Bahçesi yetkilileri gözetiminde gömüldü.

Bu olay sonrası aynı tesis, bu kez 14 Eylül'de 2 yaşındaki bir fok ölümünü aynı birimlere iletti. Fokun ölüm nedenine ilişkin, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan tutanakta, ölüm nedeninin viral-bakteriyel olduğu, bu nedenle hayvanın iştahsızlık ve durgunluk gösterdiği gibi bilgilere yer verildi. Ölen fok da ilgili birimler gözetiminde gömüldü.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, 29 Ağustos'taki yunusun 37 yaşında ve yaşlılığa bağlı ölüm olduğunu, 2 yaşındaki fokta ise enfeksiyonel hastalık şüphesi bulunduğunu dile getirdi. Fokla ilgili incelemelerin devam ettiği kaydedildi.