Antalya'da Tarihi Ev Yangını: 2 Bina Küle Döndü, Kedi Sahibi Genç Kadın Yürekleri Ağza Getirdi

Antalya'da bir mahallede çıkan yangın, kullanılmayan tarihi evler ve binalara sıçradı. Yangında 2 tarihi bina ve 1 müstakil ev küle dönerken, 7 katlı apartmanın dış cephesi zarar gördü. Yangında yaralanan olmazken, kedisini yangın yerinde arayan genç kadın büyük korku yaşadı. Mahalle muhtarı ise yangınların sık sık yaşandığını ve insanların acı çektiğini belirterek isyan etti.

Antalya'da bir mahalledeki kullanılmayan tarihi evde çıkan yangın, diğer tarihi ev ve binalara sıçradı. Yangında 2 kullanılmayan tarihi bina, 1 müstakil ev küle döndü, 7 katlı apartmanın dış cephesi zarar gördü. Bina sakinlerinin tahliye edildiği yangında yaralanan olmazken, alevlerden korkup kaçan kedisini yangın yerinde arayan genç kadın yürekleri ağza getirdi. Sık sık mahallesinde yangın olduğunu belirten muhtar ise, "Her Pazar bu mahallede bir ev yanıyor, tarih yanıyor, insanlar acı çekiyor" sözleriyle isyan etti.

Muratpaşa ilçesi Haşimişcan Mahallesi 1394 sokak üzerindeki kullanılmayan iki katlı tarihi binada çık saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran alevler, hemen bitişiğindeki diğer tarihi yapıya, oradan da müstakil eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, polis çevre güvenliğini aldı. Yaklaşık 20 itfaiye aracının müdahalede bulunduğu yangın, yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Söndürme işlemleri sırasında yanan binanın duvarlarında çökmeler yaşandı. Çalışmalara mahalle sakinleri de destek verdi.

Kedisini arayan genç kadın yürekleri ağza getirdi

Yangında 2 kullanılmayan tarihi bina, bir müstakil ev küle döndü, 7 katlı apartmanın dış cephesi zarar gördü. Bina sakinlerinin tahliye edildiği yangında yaralanan olmazken, alevlerden korkup kaçan kedisini yanan binanın yanında arayan genç kadın büyük korku yaşadı. Zabıtanın, 'girme girme, sen ne yapıyorsun ablam' uyarısıyla alev alev yanan binanın yanından koşarak geçen genç kadın, 'Kedim içeride kalmış' diyorlar diyerek bölgeden uzaklaştı.

"Tarih yanıyor, insanlar acı çekiyor"

Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatırken, Haşimişcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, mahallede sık sık metruk binalarda yangın çıktığını belirterek duruma isyan etti. Ay, "Bu yangınların önüne geçemiyoruz. Birçok dairede yanmalar var. Birçok insan şuanda mağdur. Her ay bu yangın olayını yaşıyoruz. Tarih yanıyor, insanlar acı çekiyor. Otellerde kalanlar vardı çoğu boşaltıldı. Antalya'nın göbeğinde böyle tarihi bir mahalle yok oluyor. Bizler el birliği yardım ettik söndürmeye çalıştık. Yüksek katlı binanın içi komple simsiyah olmuş. Her Pazar günü bunları yaşamak istemiyoruz" dedi. - ANTALYA