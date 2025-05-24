Antalya'da Sıcak Hava Dalgası: Konyaaltı Sahili'ne Akın Var

Antalya'da Sıcak Hava Dalgası: Konyaaltı Sahili'ne Akın Var
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Antalya'da hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşırken, kent sakinleri ve tatilciler serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne yoğun ilgi gösterdi. Meteoroloji, sıcak hava dalgasının hafta sonu da etkili olacağını bildirdi.

ANTALYA'da hava sıcaklığı 35 dereceye, nem oranı yüzde 30'a ulaştı. Sıcak havadan bunalanlar, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Antalya'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla birlikte kent sakinleri ve tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kent merkezinde termometreler öğle saatlerinde 35 dereceyi gösterirken, sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşurken, bazı tatilciler şezlongda güneşlenmeyi veya gölgelik alanlarda dinlenmeyi seçti. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre sıcak hava dalgasının hafta sonunda etkili olacağı, 26 Mayıs Pazartesi günü kentte yağış beklendiği aktarıldı. Serinlemek için denize girmeyi tercih edenlerden, Antalya'ya Kazakistan'dan tatil için gelen Güzel Kurbankulova, "Antalya çok sıcak ama deniz ferahlatıcı. Hava güzel, biz de serinlemek için denize geldik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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