Antalya'da Sıcak Hava Dalga Halinde, Konyaaltı Sahili Dolup Taşdı

Antalya'da Sıcak Hava Dalga Halinde, Konyaaltı Sahili Dolup Taşdı
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Antalya'da hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşırken, sıcak havadan bunalanlar serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Meteoroloji, hafta sonunda sıcak havanın etkili olacağını ve 26 Mayıs'ta yağış beklendiğini açıkladı.

ANTALYA'da hava sıcaklığı 35 dereceye, nem oranı yüzde 30'a ulaştı. Sıcak havadan bunalanlar, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Antalya'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla birlikte kent sakinleri ve tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kent merkezinde termometreler öğle saatlerinde 35 dereceyi gösterirken, sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşurken, bazı tatilciler şezlongda güneşlenmeyi veya gölgelik alanlarda dinlenmeyi seçti. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre sıcak hava dalgasının hafta sonunda etkili olacağı, 26 Mayıs Pazartesi günü kentte yağış beklendiği aktarıldı. Serinlemek için denize girmeyi tercih edenlerden, Antalya'ya Kazakistan'dan tatil için gelen Güzel Kurbankulova, "Antalya çok sıcak ama deniz ferahlatıcı. Hava güzel, biz de serinlemek için denize geldik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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