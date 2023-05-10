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Karısını keserle öldürdü! Ekiplere düştüğünü söylese de sorguda her şeyi itiraf etti

Karısını keserle öldürdü! Ekiplere düştüğünü söylese de sorguda her şeyi itiraf etti

Yaşam Haberleri

Antalya'da Ercan Akdağ, kavga ettiği eşi Saibe Akdağ'ı keserle döverek öldürdü. Sağlık ekiplerine eşinin düştüğünü söyleyen Akdağ, polisteki sorgusunda suçunu itiraf edince tutuklandı.

6 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında, Aksu ilçesi Macun Mahallesinde Saibe Akdağ ile eşi Ercan Akdağ arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ercan Akdağ, evdeki keserle eşine vurdu. 3 çocuk annesi Saibe Akdağ kanlar içinde yere yığılınca Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık ekibi çağırdı.

Bir kadın cinayeti daha! 3 çocuk annesi eşini keserle döverek öldürdü

Akdağ, eve gelen sağlıkçılara, eşinin düştüğünü ve kafasının kırıldığını söyledi. Saibe Akdağ, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akdağ'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak sorgulanan Ercan Akdağ, kavgada eşi Saibe Akdağ'ı keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti. Ercan Akdağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir kadın cinayeti daha! 3 çocuk annesi eşini keserle döverek öldürdü

Saibe Akdağ'ın eniştesi Cevdet Başkan, "Öncelikle artık kadın cinayetlerine dur demek istiyorum. Eşimin öz yeğeni, eşi tarafından keser sapıyla ve başka cisimlerle vahşice öldürüldü. Biz bu haberi aldığımız zaman tüm ailece parçalandık. Çocuğumuzun suçu sadece çalışmak ve 3 çocuğuna bakmaktı. Eşi ise onun getirdiğini yiyip, onun kazancıyla geçiniyordu. Her gün evde sıkıştırılıp, bir bahaneyle dövülüyormuş çocukcağız. Zaten yetimdi, 3 çocuğu da yetim kaldı. Bu canavarın en büyük cezayı almasını bekliyorum. 3 çocuğunu şu an devletimiz almış. Cenazesini Antalya'da, babasının mezarının yanına defnettik." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Yaşam

Cevdet Başkan Antalya kavga Akdağ 3. Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Kenan Bey:

sevgili anneler babalar, böyle kazmalara kız vermeyin lütfen. azıcıkta olsa tipine bakın damat adayının ya.

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