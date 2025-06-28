Antalya'da Hava Sıcaklıkları 39 Dereceyi Aştı

ANTALYA'da termometreler 39 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aştı. Kentte bunaltıcı hava etkili olurken, yerli ve yabancı turistler serinlemek için gölge alanları ve Konyaaltı Sahili'ni tercih etti. Sıcaktan bunalan sokak hayvanları ise bina diplerinde ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Haziran Cumartesi günü verilerine göre, kentte gün içerisinde en yüksek sıcaklık 39 derece olarak ölçüldü. Nem oranın ise öğle saatlerinde yüzde 60'a yaklaştığı kentte yaşayan yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Kimileri denize girerek serinlemeyi tercih ederken kimleri ise gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Sahile gelenlerden bazıları sıcak havaya rağmen voleybol oynarken, bazıları ise ağaç gölgelerinde yere uzanarak sıcaktan korunmaya çalıştı. Sıcak hava nedeniyle güneşli alanlar ve sokaklar boş kaldı. Etkisini gösteren yüksek sıcaklıklardan sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Hayvanlar bina dipleri, duvar kenarları gibi gölge alanlara sığınarak serinlemeye çalıştı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi hesabında yaptığı açıklamada mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların pazar gününden itibaren azalacağı aktarıldı. Açıklamada, Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren yağışla birlikte azalacağı, kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor ifadelerine yer verildi.