Antalya'da çocuk sahibi olamayan çift, 3 aylık bebeği evlat edindi

ANTALYA'da yaşayan Mümine ve Musa Ali Yıldız (49) çifti, çocuk sahibi olamayacaklarını öğrendikten sonra 2019 yılında Ahmet bebeği evlat edindi. Oğullarının bir kardeşi olsun düşüncesiyle bu kez 3 aylık Emine bebeğe aile olan Musa Ali Yıldız, "Girdiğimiz bu yolda mutluyuz. 3 aylık Emine'nin koruyucu ailesi olduk. Daha çok küçük. Baba sevgisini tekrar tattım. Duyguları anlatmak çok zor. Anlatılmaz, yaşanır" dedi.

Mümine ve Musa Ali Yıldız çifti, 2017 yılında anne ve babalık hasretini bir çocuğu evlat edinerek yaşamak istedi. Süreç 2019 yılında sona erdi ve Yıldız çifti, 3 aylık Ahmet bebeğe yuva oldu. Yıllarca çocuklarıyla mutlu bir aile olan Yıldız çifti, 7 yaşına gelen oğullarının kardeş isteği üzerine yeniden anne-baba olabilmek için Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi'ne başvurdu. 3 aylık Emine bebeğe yuvalarını açan Yıldız ailesi, koruyucu aile olmanın mutluluğunu yaşadı.

'BABA SEVGİSİNİ TEKRAR TATTIM'

Baba olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten Musa Ali Yıldız, "Tedavi süreçlerinden sonra çocuğumuzun olmayacağını öğrendik ve 2017 yılında bu kararı verdik. 2019 yılında evlat edindik. Şu anda çocuğumuz birinci sınıfa gidiyor. Bir kardeşi olsun, yalnız büyümesin istedik, bu kez koruyucu aile programına başvurduk. İlk çocuğumuz okul çağına girmişti, o da kardeşi olsun istiyordu. Girdiğimiz bu yolda mutluyuz. 3 aylık Emine'nin koruyucu ailesi olduk. Daha çok küçük. Baba sevgisini tekrar tattım. Duyguları anlatmak çok zor. Anlatılmaz, yaşanır" dedi.

'ÖRNEK TEŞKİL EDEN BİR AİLE'

Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, ailenin örnek bir duruş sergilediğini belirterek şunları söyledi:

"Teslimine katıldığımız Emine bebeğimiz 3 aylık. Ailesi, 2'nci kez koruyucu aile olmanın mutluluğunu yaşıyor. Daha önce evlat edinmiş olan bu ailemiz, örnek teşkil eden bir aile. Gönlü zengin insanlarımız kızımızı teslim alarak evlerine götürdü."