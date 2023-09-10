Antalya'da bir kişi kuyuya düştü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 50 yaşındaki Tevfik İnce temizlemek için girdiği 10 metrelik kuyudan çıkmak isterken, düştü. Yaralanan Tevfik İnce itfaiyenin çalışmasıyla kurtarılarak, tedaviye alındı.

Abdurrahmanlar Mahallesi Uzunsakallar mevkisinde 10 metre derinliğindeki kuyuyu temizlemek isteyen Tevfik İnce, traktöre halat bağlayıp aşağı indi. Bir süre sonra tekrar çıkmak isteyen Tevfik İnce, dengesini kaybedip kuyuya düştü. Bu sırada yanında bulunan oğlu Ahmet İnce, itfaiye ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu İtfaiye Birimi ekipleri, kuyuya girerek İnce'yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından İnce'yi ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tevfik İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)