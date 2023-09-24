Antalya'da Asfalt Silindiri Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Sürücünün Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kullandığı asfalt silindir makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, yakınları tarafından defnedilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi Hıdır Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, ASAT yol yapım asfalt satı kaplama ihalesinde silindir şoförü olarak çalışan Mehdi Buğdacı (53), bir anlık dalgınlıkla boşta çalışır vaziyette olan silindirin önüne geçmişti. Silindirin hareket etmesi sonucu aracın altında kalan Buğdacı, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Buğdacı'nın cenazesi, bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. - ANTALYA