Antakya'da Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı
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Yaşam Haberleri
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesinin içindeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın, hurda araç ve geri dönüşüm çöplerinde çıktı. Yangın sonucunda fabrikanın bazı bölümlerinde maddi hasar oluştu.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesinin içindeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesinde yangın çıktı. Yangın, site içerisindeki hurda araç ve geri dönüşüm çöplerinde çıktı. Yangını gören fabrika işçileri, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Çıkan yangın sonucunda fabrikanın bazı bölümlerinde maddi hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam