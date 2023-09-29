Antakya'da çıkan yangında yavru köpek son anda kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevler arasında kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevler arasında kalan minik köpek yavrusunu fark ederek kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye personelleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan yavru köpeğe ekipler su ve gıda desteğinde bulundu. - HATAY