Antakya'da çıkan yangında mahsur kalan köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangında mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı. Yangına müdahale eden ekipler, alevler arasında bulunan köpek yavrusunu kurtararak ona su ve mama verdi. Köpeğin sağlık durumu iyi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangında mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Güzelburç Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ettiği sırada alevler arasında köpek yavrusu bulunduğunu fark etti.
Köpeği bulunduğunu yerden kucaklayarak kurtaran ekipler, daha sonra köpek yavrusuna su ve mama verdi.
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.