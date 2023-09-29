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Antakya'da çıkan yangında mahsur kalan köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangında mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı. Yangına müdahale eden ekipler, alevler arasında bulunan köpek yavrusunu kurtararak ona su ve mama verdi. Köpeğin sağlık durumu iyi.