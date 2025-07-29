Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı

Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
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Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
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Bir annenin, gelinlik giyen kızına "Mutsuz olursan geri gel, kapım her zaman açık" demesi gündem oldu. Kimi kullanıcılar bu sözleri koşulsuz sevgi olarak yorumlarken, kimileri evliliğe güvensizlik göstergesi olarak eleştirdi.

Gelinlik giyip evinden çıkan genç bir kadına annesinin yaptığı veda konuşması kısa sürede viral oldu. Annenin, geleneksel kalıpların dışına çıkan sözleri hem takdir topladı hem de eleştirildi.

"MUTSUZ OLDUĞUNU HİSSETTİĞİM ANDA..."

Anne, o anlarda kızına "Bu evden gelinlikle çıkıp kefenle dönersin demeyeceğim. Mutsuz olduğunu hissettiğim anda, 10 çocuğun da olsa seni geri alır, çocuklarına da sana da bakarım. Annenin gönül kapısı da evinin kapısı da sana daima açık" sözleriyle "Yanındayım" mesajı verdi.

YORUM YAPANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Video kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Kimileri annenin koşulsuz desteğini takdir ederken, bazı kullanıcılar bu yaklaşımı evlilik kurumuna güvensizlik olarak yorumladı.

Yorumlardan bazıları şöyleydi:

  • Her koşulda yanında olduğunu hissettirmesi çok kıymetli.
  • Kızını evliliğe hazır yetiştirememişsin, şimdi şov yapıyorsun.
  • Üç yılda boşanır, belli.
  • Anne sevgisi böyle bir şey. Sahipsiz olmadığını bilmek güven verir.
  • Bu anadan da evlattan da hayır gelmez…

Kimin çektiği ya da nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntüler, sosyal medyada "koşulsuz aile desteği" ve "evliliğin temelleri" ekseninde yeni bir tartışma başlattı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDi:

Ah be akılsız karı evlenen herkes mutlu mu o zaman herkes boşansin bu ne biçim laf

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Haber YorumlarıeXpeRT:

ÇOK DOĞRU BiR DURUŞ.. GELİNLİKLE ÇIKTIN KEFENLE DÖNERSİN İŞLERİ BİTTİ.. DAMATIN İNSAFINA BIRAKMAMIŞ KIZINI..

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

boşanmaların en büyük sebeplerinden biri bu tipler

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