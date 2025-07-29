Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı

Gelinlik giyip evinden çıkan genç bir kadına annesinin yaptığı veda konuşması kısa sürede viral oldu. Annenin, geleneksel kalıpların dışına çıkan sözleri hem takdir topladı hem de eleştirildi.

"MUTSUZ OLDUĞUNU HİSSETTİĞİM ANDA..."

Anne, o anlarda kızına "Bu evden gelinlikle çıkıp kefenle dönersin demeyeceğim. Mutsuz olduğunu hissettiğim anda, 10 çocuğun da olsa seni geri alır, çocuklarına da sana da bakarım. Annenin gönül kapısı da evinin kapısı da sana daima açık" sözleriyle "Yanındayım" mesajı verdi.

YORUM YAPANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Video kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Kimileri annenin koşulsuz desteğini takdir ederken, bazı kullanıcılar bu yaklaşımı evlilik kurumuna güvensizlik olarak yorumladı.

Yorumlardan bazıları şöyleydi:

Her koşulda yanında olduğunu hissettirmesi çok kıymetli.

Kızını evliliğe hazır yetiştirememişsin, şimdi şov yapıyorsun.

Üç yılda boşanır, belli.

Anne sevgisi böyle bir şey. Sahipsiz olmadığını bilmek güven verir.

Bu anadan da evlattan da hayır gelmez…

Kimin çektiği ya da nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntüler, sosyal medyada "koşulsuz aile desteği" ve "evliliğin temelleri" ekseninde yeni bir tartışma başlattı.