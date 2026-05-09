Tonya'da Anneler Günü Etkinliği

TRABZON'un Tonya ilçesinde Anneler Günü kapsamında okul bahçesinde bir araya gelen anneler, düzenlenen yarışma ve etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Müzik eşliğinde eğlenen kadınlar, horon oynayıp, günlük hayatın temposundan uzaklaşarak eğlendi.

Tonya 17 Şubat İlk ve Ortaokulu tarafından Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Okul bahçesinde bir araya gelen anneler, güzel havanın tadını çıkarırken çeşitli yarışma ve etkinliklere katıldı. Müzik eşliğinde oynanan oyunlar ve ip çekme yarışmaları, renkli görüntülere sahne oldu. Zaman zaman kıyasıya rekabetin yaşandığı takım etkinliklerinde anneler, çocuklar gibi eğlenerek neşeli dakikalar geçirdi. Okul yönetimi tarafından organize edilen programda, annelerin sosyal hayata daha fazla katılım sağlamalarının ve özel günlerini unutulmaz şekilde geçirmeleri amaçlanırken; öğretmenler tarafından etkinliklere katılım sağlayan velilere güne özel hediye de verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı