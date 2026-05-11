Felçli annesine 10 yıl boyunca tek başına bakan oğlu, Anneler Günü'nde kaybetti

Artvin'in Borçka ilçesinde, 10 yıldır felçli annesine bakım yapan Aytekin Yüksek, Anneler Günü'nde annesini kaybetti. Emine Yüksek, oğlu tarafından özveriyle bakıldı ve cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde Aytekin Yüksek'in (30) 10 yıldır bakımını tek başına üstlendiği felçli annesi Emine Yüksek (60), Anneler Günü'nde hayatını kaybetti.

Borçka ilçesinde Emine Yüksek, 10 yıl önce felç geçirip konuşma ve kol hareketlerini kaybetti. Yaşamını yatağa bağımlı geçiren Yüksek'in bakımını oğlu Aytekin Yüksek üstlendi. Yüksel, hayatını adadığı annesinin beslenmesi, kişisel bakımı, çamaşır ve bulaşık dahil tüm ev işlerini 10 yıl boyunca özveriyle yaptı. Annesine olan sevgisi ve bağlılığıyla çevresinde tanınan Aytekin Yüksek, Anneler Günü'nde Emine Yüksek'i kaybetti. Aytekin Yüksek, "İçimde hiç keşke yok. Anneme hep hizmet ettim. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi. Emine Yüksek'in cenazesi, Borçka Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

HABER-KAMERA: Ziya AKYILDIZ/ARTVİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
